В России рекордно подорожал картофель

Розничные цены на картофель в России выросли в 2,8 раза из-за дефицита, а оптовые – в 4,4 раза.

По данным на конец апреля цена картофеля на полках достигла 85,4 рубля за килограмм, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Росстат. Закупочные цены сейчас колеблются в районе 46-51 рубля за килограмм.

Рост цен связан из-за неурожая в прошлом году, уменьшения посевных площадей, нехватка хранилищ и повышенный спрос. Из-за этого торговым сетям приходится продавать картофель по цене ниже закупочной, а переработчикам приходится повышать долю импорта - до 40% везут из Египта, Пакистана и Китая.

В Минсельхозе планируют нарастить беспошлинную квоту на ввоз этого овоща до 300 тысячи тонн и увеличить площади под засев на 2,3%. Однако сроки сбора нового урожая могут сдвинуться из-за майских заморозков.