В МЧС назвали версии взрыва в пятиэтажке в Буланаше

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме в свердловском в поселке Буланаш.

Инцидент случился на улице Строителей. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже, пожара не было. Повреждения получили две квартиры, окна и подъезд. Пострадал один человек, сообщили в МЧС.

Из дома эвакуировали 72 человека, еще 24 человека покинули здание самостоятельно.

Ведется расследование. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и прокуратуры. Спасатели не исключают две версии произошедшего — взрыв газа и разгерметизация водонагревателя.