Ирина Болгар вышла на связь спустя месяцы молчания

Ирина Болгар появилась в медиапространстве летом прошлого года. Она назвала себя матерью троих детей миллиардера, создателя Telegram Павла Дурова. Ирина обвинила Павла в насилии над ребенком, лишила его родительских прав и требовала алименты. При этом в качестве доказательства своих отношений с Дуровым Болгар публиковала архивные совместные фотографии.

В свою очередь, миллиардер признал детей и заявил, что его бывшая избранница тратила слишком большие суммы на себя, которые были предназначены дочери и сыновьям. По некоторым данным, речь идет о 18 миллионах долларов.

Ближе к концу года Ирина Болгар вдруг замолчала. Она перестала выкладывать на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" посты, посвященные Дурову, да и вообще ушла в тень - последняя ее публикация значилась от 1 января. Однако накануне, 5 мая, Ирина вдруг вышла на связь. Она решила написать о йоге, которой занимается уже много лет. Говорят, на этом общем интересе когда-то Болгар и Дуров и сошлись.

В комментариях многочисленные подписчики стали спрашивать Ирину о Павле. Она ответила, что все сказала, что хотела, и, по ее словам, их ситуация остается без изменений.

Впрочем, в Сети многие интернет-пользователи считают, что молчание Болгар вызвано тем, что ей удалось-таки договориться с Дуровым.