Трамп объявил США победителем Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп вновь повторил уже озвученный им ранее тезис о том, что именно Соединенные Штаты обеспечили победу над фашизмом во Второй мировой войне.

В соцсетях Трамп отметил, что "мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — все остальные это делают". Политик назвал США единственной страной, которая не празднует победу во Второй мировой войне, в отличие от европейских союзников, хотя "победа была достигнута только благодаря нам".

Трамп заверил, что "без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны, и мир был бы другим". В связи с этим президент США установил для американцев две праздничные даты: 11 ноября и 8 мая, в честь побед в Первой и Второй мировой войнах соответственно, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в бытность президентом Соединенных Штатов озвучил собственную версию Второй мировой войны, утверждая, будто от фашизма всех спасла армия США. О роли Советского Союза и других стран в разгроме Третьего Рейха политик предпочитал не упоминать.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что крайне важно сохранять и передавать историческую правду. Он напомнил, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу, "никто себя не жалел, все работали на общую Победу, но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад".