Мошенники начали использовать День Победы в схемах обмана россиян

Мошенники не гнушаются использовать тему патриотизма и помощи ветеранам в преддверии Дня Победы.

Вот одна из схем: злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь Пенсионного фонда, администрации или Фонда ветеранов, а затем просят назвать данные банковской карты под предлогом вручения социальных выплат или подарков.

Кроме того, мошенники рассылают вредоносное ПО через "открытки" и "поздравления", рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. В них прячутся вложения, которые при открытии заражают устройство.

От имени внуков или детей злоумышленники рассылают сообщения о том, что их якобы задержали и срочно требуются деньги. Пенсионеров просят быть внимательными, так как при такой схеме развода часто используются сгенерированные нейросетями аудио или видео.

"Это особенно опасно для пожилых, эмоционально восприимчивых людей", - сказал депутат в беседе с RT.

Также не стоит вестись на фейковые сборы у подъездов и магазинов, где "активисты", используя поддельные удостоверения волонтеров, собирают пожертвования на венки и подарки ветеранам.

Немкин призвал россиян заранее предупредить пожилых родственников о схемах мошенников. Любые звонки о деньгах, выплатах и сборах нужно сразу проверять через официальные каналы.