Украинский вопрос в определенный момент исчезнет из повестки ООН. Такое мнение высказал во вторник, 6 мая, первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Дипломат, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, отметил, что это произойдет "в какой-то момент", хотя "я не знаю, когда это произойдет — трудно предсказать".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что наша страна готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью предводителя киевского режима Владимира Зеленского.

При этом в апреле резолюцию под названием "Сотрудничество между ООН и Советом Европы" поддержали 105 стран при голосовании на Генассамблее ООН. Документ использует конфликт на Украине, чтобы утвердить антироссийскую позицию.

Этому не помешало указание Небензи на то, что по вине Киева, а не Москвы до сих пор не удается добиться прекращения огня. Именно украинские националисты не соблюдали мораторий на удары по энергетическим объектам, допустив за месяц без малого 5 тысяч нарушений.