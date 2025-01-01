Мария Порошина уже 17 лет обустраивает дом

Еще 17 лет назад Мария Порошина начала строительство загородного дома. Актриса уже на финишной прямой:т основные работы уже закончены, осталось лишь создать уют. В новом интервью знаменитая артистка призналась, что в доме кое-где отсутствуют мебель и шторы, однако она уверена, что со временем пустота заполнится.

"Как сказал мой знакомый, пока не повесишь шторы и картины, стройку нельзя считать завершенной. Вот у нас занавески есть не во всех комнатах, кое-где не хватает люстры или мебели. Но самое главное, что туда уже можно приезжать и жить — и летом, и зимой", - сообщила Мария Порошина в интервью "Каравану историй".

Актриса рассказала, что декор для загородного дома собирает прямо во время командировок и рабочих экспедиций. Например, в Первоуральске Мария Порошина совершенно случайно обнаружила картины, которые не оставили ее равнодушными, и она захотела приобрести полотна этого художника.

"Зашла после спектакля поужинать в кафе и вдруг замечаю там потрясающие натюрморты маслом. Картины буквально светятся — как вода, чистые и свежие! Спрашиваю: "Откуда? Кто автор?" — "Это наша местная художница". — "Умоляю, позвоните этой женщине: может ли она сейчас показать мне какие-то свои картины?" — "Уже поздно, наверное, она спит". — "Хотя бы напишите ей сообщение, потому что завтра в 11 часов утра мы уезжаем из вашего города!.." В итоге художница подъехала и я приобрела у нее прекрасные картины. Теперь смотрю на них, и у меня настроение поднимается", - поведала актриса.