"Надеемся на вас, ангелы добра": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Есении Алексеевой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение девятилетней Есении Алексеевой из Санкт-Петербурга. У девочки случился рецидив острого лимфобластного лейкоза. Организм ребенка крайне тяжело поддавался лечению – серьезные осложнения угрожали жизни. Врачам удалось добиться ремиссии. Однако для полного выздоровления Есении показана срочная трансплантация костного мозга. Но прежде нужна терапия специальным иммунопрепаратом. Он поможет закрепить имеющиеся результаты лечения. А чтобы сама пересадка прошла успешно, требуется еще и сопроводительная терапия. Поддержка всеми необходимыми лекарствами стоит очень дорого - более 3 миллионов рублей. У родителей такой суммы нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

В больницу Есения играет профессионально - долгие месяцы она наблюдала за врачами, которые боролись за ее жизнь. И теперь девочка точно знает, кем хочет быть. Также Есения знает, что такое бороться со смертельным диагнозом. Болезнь впервые проявилась, когда девочке было пять лет. Ребенок стал жаловаться на усталость, боли в плечах и коленях.

Сдали кровь. Далее - звонок из поликлиники, взволнованный врач велел срочно вызывать скорую. Есения попала в реанимацию с диагнозом "острый лимфобластный лейкоз".

"Я почувствовала, что надо бороться до конца, как бы это сложно ни было. Взяла себя в руки быстро. У нас на тот момент уже было более 90 процентов бластов в крови. Тотальный бластоз был", - вспоминает мама.

Блоки высокодозной химиотерапии вызвали тяжелейшие осложнения, пострадала поджелудочная железа. У Есении пропал аппетит, появились слабость и боль в мышцах.

"Она была на строжайшей диете, она очень сильно исхудала, она почти ничего не ела. Она потом еле-еле передвигалась по стенке. И на три недели ее подключили к белковой терапии круглосуточной, внутривенно", - продолжает мама.

На 36-й день лечения девочка вышла в ремиссию. И почти на три года семья забыла о болезни. Есения пошла в школу, завела друзей. Проходила только регулярные обследования.

"Спустя всего лишь два дня после анализов, которые взяли у Есении, когда мы были в больнице, Есеня подозвала меня и сказала: мама, посмотри, пожалуйста, на мои ноги. У нее обнаружились петехии от колен до ступней. Это такие маленькие точечки кровоизлияния", - рассказывает мама.

Это был первый признак рецидива. Есению снова срочно госпитализировали. Но на этот раз организм девочки не выдержал высокотоксичную терапию. Лечение пришлось остановить.

Врачи изменили тактику: Есении решили провести тотальное облучение всего тела и пересадку костного мозга. Донором станет кто-то из родителей или старший брат. Трансплантация будет эффективной только в сочетании с сопроводительной терапией, которая также срочно требуется девочке. А до пересадки необходим специальный иммунопрепарат. Он поможет закрепить ремиссию, которую удалось достичь с большим трудом. Но стоят все необходимые лекарства больше трех миллионов рублей. Родители просят помочь спасти жизнь их дочери: "Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, к ангелам добра - возможности на приобретение такого дорогостоящего препарата у нашей семьи нет. Я надеюсь только на вас. И заранее вас благодарю".

Есения верит, что все у нее получится. Она выучится и вернется в больницу. Но уже не лечиться, а лечить. Ведь ее поддерживают столько людей! И среди них точно есть добрые ангелы.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Есении Алексеевой, программа 2283