Более 5 с половиной тысяч ветеранов СВО получили реабилитационную помощь

За два года более пяти с половиной тысяч ветеранов СВО поучили высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках совместной программы "Народного фронта" и Федерального научно-клинического центра реаниматологии. Главная цель - предотвратить тяжелые последствия ранений. Для этого налажены маршруты эвакуации, созданы медицинские бригады, которые выезжают в зону боевых действий.

Дмитрий Иванов, заведующий отделом нейрореабилитации и реабилитационных технологий НИИ реабилитологии имени Пряникова: Пациенты поступают к нам обычно в крайне тяжелом состоянии, это комы, без сознания, на искусственной вентиляции легких. С первых суток поступления с ними занимаются члены мультидисциплинарной реабилитационной команды.

Ветеран СВО, позывной "Богомол": Хорошие доктора такие здесь, молодцы, вытащили меня как-то, я двигаюсь, хожу. До хорошего еще далеко, я так думаю, покажет время, но самое главное, что жив, здоров.