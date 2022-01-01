По всей России чествуют тех, кто приближал Великую Победу

Военные корреспонденты и представители "Народного фронта", известные артисты и спортсмены доставили специальные лампы с частицами Вечного огня в разные города нашей страны, а также в Белоруссию, Болгарию, Венесуэлу, Индию, КНДР, Сербию. В это же время в российских регионах проходят автопробеги, посвященные 80-й годовщине Победы. В Северодонецке Луганской народной республики жители собрались у мемориала, где установлен легендарный танк Т-34.

"В 2022 году враг, отступая из Северодонецка, обезобразил данный мемориальный комплекс. Местные жители очень ждали, когда же произойдет восстановление этого комплекса. И сегодня мы приняли участие в открытии отреставрированного мемориала", - говорит Анна Еременко, руководитель исполкома "Народного фронта" в ЛНР.

В Новосибирске ветеранов поздравили военнослужащие ракетного соединения. Геннадию Федотову - 99 лет. На фронт ушел в 19. Служил на Балтийском флоте. А на полигоне Капустин Яр торжественным маршем военнослужащие местного гарнизона прошли у дома ветерана Александра Колотушкина. Он сам принимал участие в параде Победы 1945-го. Затем долгие годы служил на ракетном полигоне.

В Москве - премьера фильма "Группа крови". Ноябрь 1943 года. В городе Вырица Ленинградской области фашисты создают так называемый "детский приют", а в реальности - концлагерь. Холод, голод и принудительный труд. Но самое страшное - детей используют как доноров крови для раненых немцев. За неповиновение - карцер, за попытку побега - расстрел. Но, несмотря ни на что, юные герои организуют сопротивление и решаются на побег. В широкий прокат фильм "Группа крови" выйдет 8 мая.