Легенда советского хоккея Вячеслав Старшинов отмечает 85-летие

6 мая 85 лет исполняется сегодня Вячеславу Старшинову - прославленному нападающему московского "Спартака".

Среди наград юбиляра - золото двух Олимпиад, девяти чемпионатов мира и восьми чемпионатов Европы. Много лет Старшинов возглавлял сборную. А так называемая "старшиновская тройка" в составе с братьями Майоровыми была одной из сильнейших в советском хоккее.

Сам "великий центрфорвард", как называют Старшинова коллеги, стал одним из самых результативных игроков: на его счету 149 забитых шайб за сборную и 408 - в чемпионатах СССР. После ухода со льда Вячеслав Старшинов занимался тренерской и педагогической работой, писал книги о хоккее, а сейчас является почетным президентом "Спартака".