Музыкальный коллектив "Хор Турецкого" под руководством народного артиста России Михаила Турецкого и арт-группа Soprano в понедельник, 5 мая, дали концерт в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они исполнили песни военных и послевоенных лет, в том числе знаменитый "День Победы".

Как отмечает РИА Новости, когда звучали "Бухенвальдский набат" и "День Победы", сотни людей в зале поднялись со своих мест и подпевали исполнителям. Также прозвучали песни "Катюша", "Темная ночь", "Синий платочек", "Журавли", "Смуглянка".

Перед началом концерта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что вклад советского народа в победу в разгром гитлеровской Германии огромен — свыше 27 миллионов жизней. Именно благодаря Победе была, в первую очередь, создана ООН, чтобы стать гарантом мира и недопущения повторения подобных трагедий, цитирует дипломата ТАСС.

Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что во Второй мировой войне "победа была достигнута только благодаря нам". Американский лидер уверяет, что "мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — все остальные это делают".

Однако и в Соединенных Штатах есть те, кто не забывает истинных победителей. Кинорежиссер и обладатель трех "Оскаров" Оливер Стоун подчеркнул, что очень важно помнить о роли советского народа в победе над фашизмом, когда "Европейский союз и США отделяются от России, делают все для того, чтобы отделиться от России".