Граждане Украины уже три года приезжают в Молдавию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом рассказал во вторник, 6 мая, председатель координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Комментируя отмену Дня Победы на Украине, Петрович подчеркнул, что "у нас никогда не было случаев, чтобы граждане Украины пытались помешать проведению мероприятий".

Напротив — украинцы в 2022-2024 годах приезжают в Молдавию из приграничных населенных пунктов, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы, цитирует главу комитета "Победа" РИА Новости.

Празднование Дня Победы — под запретом и в странах Балтии, включая Эстонию. Однако буквально в десяти метрах от эстонско-российской границы, прямо через реку, находится Ивангород. Администрация российского населенного пункта к празднику устанавливает гигантский экран, а на набережную эстонской Нарвы 9 мая приходят сотни людей, чтобы отпраздновать День Победы вместе с соседями.

Действия властей вынуждают жителей Эстонии искать способы отпраздновать еще один важный праздник — Пасху. Православные стремятся попасть в Россию на Светлый праздник в свете гонений на церковь в прибалтийской республике. Накануне Пасхи на границе со стороны Эстонии вырастают огромные очереди на выезд.