Трагедия Ксении Качалиной: наливают по скидке, угощает выпивкой случайных знакомых

3 мая Ксения Качалина отметила день рождения. Актрисе исполнилось 54 года. Сегодня, когда она идет по центру Москвы, в ней не узнают артистку, которую 30 лет назад кинокритики называли лицом поколения. Ксения Качалина, если и выходит из дома, то только в магазин. Не секрет, что у артистки тяжелая алкогольная зависимость.

В настоящее время Ксения Качалина живет в центре Москвы, в ее квартире много кошек и царит антисанитария. Бывшая звезда заходит в бары неподалеку от дома, где ей наливают домашнее вино по скидке. Завсегдатаи баров отмечают, что нередко Ксения Михайловна угощает выпивкой даже случайных знакомых, сообщает aif.

Ксения Качалина давно не снимается. Последнюю роль она сыграла в фильме "Праздник". С тех пор актриса ушла в тень. А ведь многие киноэксперты пророчили ей незаурядную карьеру и оглушительный успех. Почему в какой-то момент что-то пошло не так, неизвестно.

Напомним, Ксения Качалина дебютировала в 1991 году в фильме "Нелюбовь". Кроме того, это дебют и актрисы Ренаты Литвиновой как сценариста. На тот момент Ксении Качалиной было 20 лет. Безысходность и неприкаянность почти в каждом кадре. Но тогда таким был художественный замысел. Однако сегодняшняя жизнь Ксении Качалиной кажется даже мрачнее, чем судьба ее героини.