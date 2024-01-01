ВСУ нанесли удар по мемориалу павшим героям ВОВ

ВСУ в преддверии 9 Мая обстреляли мемориал героям ВОВ под Херсоном.

Повреждения получил памятник в поселке Брилевка Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Это проявление крайнего цинизма и вандализма", - написал в своем telegram-канале.

Памятник восстановили в 2024 году после долгого забвения. В прошлом году был зажжен Вечный огонь.

Украинские формирования продолжают бить и по другим мирным объектам. В Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах из-за обстрелов вспыхнули два лесных пожара площадью 0,3 га. В Тополевке поврежден жилой дом.