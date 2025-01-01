Бразильские власти готовы заменить Соединенные Штаты в качестве посредника на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников O Globo, запланированный приезд президента Бразилии Лулы да Силвы в Москву на торжества в честь 80-летия Победы призван продемонстрировать независимость внешнеполитического курса этого государства.

Политик, как утверждают источники, может предложить российской стороне задействовать возможности бразильской дипломатии для урегулирования конфликта на Украине. В Бразилии полагают, что Вашингтон не сдержал обещание разобраться с ситуацией.

Поскольку Бразилия усматривает намного больше стремления к миру у России, нежели у Киева и его европейских доноров, именно Москве Лула да Силва предложит посреднические услуги, подчеркивает издание.

Бразилия, помимо всего прочего, в 2025 году председательствует в БРИКС. В январе российский лидер Владимир Путин пообщался по телефону с бразильским коллегой Лулой да Силвой — были затронуты, в частности, вопросы урегулирования украинского конфликта.

До того глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва благодарна Бразилии за понимание причин происходящего на Украине и готовность внести вклад в урегулирование ситуации. Россия заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился, подчеркнул Лавров.