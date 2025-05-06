Бывший друг нанес сокрушительный удар принцу Гарри

Финансист Бен Голдсмит был когда-то близким другом британского принца Гарри. Однако с тех пор, как последний вместе с супругой, малоизвестной американской актрисой Меган Маркл, отказался от своих королевских обязанностей, перебрался жить в США, дал скандальное интервью Опре Уинфри, написал не менее резонансную книгу "Запасной", где также негативно высказался о своих венценосных родственниках, друзей у него поубавилось.

И если одни экс-приятели предпочитают публично не комментировать действия и слова принца Гарри, то Бен Голдсмит молчать не стал. Он без всяких сожалений нанес бывшему другу сокрушительный удар.

"Трагично, но факт — поведение принца Гарри непростительно", - отрезал он.

Как передает WomanHit, Бен Годсмит имеет в виду свежее интервью экс-приятеля, в котором тот признался, что хотел бы помириться с королевскими родственниками, однако сделать это будет крайне сложно.

Напомним, что на днях принц Гарри в интервью ВВС, где сказал, что "простил своих родственников" и хотел бы вновь с ними общаться, но вот они якобы общения не хотят, а отец, король Карл III, и вовсе с ним не разговаривает. Принц Гарри также хочет показать своим детям его родную страну, но не видит возможным посещение Королевства "в таких условиях".