Мэр Москвы рассказал, каким будет мост-парус на западе столицы

На западе Москвы появился "Мост-парус" через Москву-реку, который соединит Филевский Парк с Северо-Западной хордой.

Благодаря мосту улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, написал в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Длина моста составит 250 метров, а ширина – почти 30 метров. На мосту будут организованы четыре полосы движения, а также пешеходные тротуары. В настоящий момент в русле реки забетонированы две опоры из трех, отсыпано два полуострова. Строительные работы никак не влияют на навигацию, а также на работу парковой территории.

Помимо этого, будет проведен капитальный ремонт Новозаводской улицы, в створе которой ведется строительство моста, добавил мэр.