Тишковец: Апрельские холода продержатся до середины мая

Центральная Россия будет пребывать в состоянии апрельского холода почти до середины мая. Об этом во вторник, 6 мая, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт заверил в эфире телеканала "Россия 24" (видео размещено в Telegram-канале метеоролога), что около середины последнего весеннего месяца температурный фон вернется в рамки климатической нормы.

Тишковец рассказал, что пока в нескольких регионах России отмечается даже снег. Например, утром 6 мая такая форма осадков была зафиксирована в Ярославской, Костромской, Нижегородской, Ивановской и Вологодской областях.

Зато есть и регионы, где установилась жара, не свойственная апрелю. В частности, в Перми уже в 8 часов утра по местному времени термометры показывали 19 градусов тепла — и это в пасмурную погоду, а накануне показатель превышал 25 градусов.

В Москве в ночь на 6 мая прошел дождь и похолодало до 2,6 градуса выше нуля, в Подмосковье отмечались заморозки до минус одного градуса. Благодаря гребню антициклона в течение дня будет переменная облачность, без осадков. Температура в Москве составит 10-13 градусов тепла, по области — до 14 градусов, пообещал Тишковец.

Тем не менее, Гидрометцентр сохраняет "оранжевый" уровень погодной опасности для столичного региона из-за угрозы заморозков. Предупреждение будет действовать с полуночи до 7 часов утра среды, 7 мая, уточняется на официальном сайте ведомства.