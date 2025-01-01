Лучший город Земли: как живет и развивается Москва

В новые кампусы спешат студенты лучшего технического вуза страны - бауманцы. Будущая инженерная элита. Полным ходом идет работа в Центре ядерной медицины московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Все эти важные объекты были открыты в прошлом году, но уже стали неотъемлемой частью большого города, словно так было всегда. Ключевой драйвер роста экономики столицы - ИТ-сектор.

"Свыше 2 триллионов рублей зарабатывается в нашей столице благодаря нашим айтишникам. Это большие компании, делающие ГИСы - государственные информационные системы, делающие маркетплейсы, делающие умные города", - отметила Надежда Сурова, член Совета Федерации по цифровой экономике, руководитель центра компетенций "Цифровая экономика" Финансового университета при правительстве России.

Качественные производства объединяют в отраслевые кластеры: лекарства, микроэлектроника и фотоника, производство беспилотников. Перечисляя все меры поддержки, Сергей Собянин отметил – по росту промышленного производства Москва переживает новый виток индустриализации.

Собянин: Вы помните эти процессы, когда заводы уезжали от нас в другие регионы? Сегодня мы видим обратный процесс, потому что сегодня высокотехнологичное производство требует соответствующих кадров. Поэтому идет обратный процесс. Даже если посмотреть по обороту высокотехнологичных производств, а это вообще составляет где-то 1/3 от промышленности страны, то рост тоже в три раза произошел. Это электроника, производство компьютеров, сложные технологии и так далее.

Причем минувший год стал рекордным, продолжает мэр. Дал о себе знать эффект от накопленных инвестиций, импортозамещение, открытие ряда высокотехнологичных производств. Свыше 21% - таков вклад Москвы в экономику огромной страны.

Собянин: И рост продолжается. Потому что здесь идет массовое замещение программного импортного обеспечения.

"Умное" движение, счетчики и датчики - все, что делает нашу жизнь качественной и безопасной. Современные решения - во всех сферах экономики: от госуслуг до заказа кофе. ЕМИАС - в здравоохранении, МЭШ - в образовании, бесконтактная оплата - в транспорте. Любой городской сервис доступен 24 на 7.

"Если мы сейчас посмотрим на инвестиционные программы, которые занимают существенную часть московского бюджета, то это не только и не столько вложения в бетон и сталь, а вложения в телекоммуникационную структуру, создание условий для того, чтобы бизнес вкладывался. И плюс вложение в человеческий капитал", - указал Антон Табах, доцент экономического факультета МГУ.

Комфорт и качество жизни москвичей. От мала до велика. Литературные встречи, музыкальные вечера, кружки по интересам, спортивные нагрузки. Посещение клубов "Московского долголетия для горожан серебряного возраста" - уже данность.

Тренд весны-2025 - программа, разработанная специалистами Центра мозга ФМБА России.

"Нейротренировка когнитивных навыков - это передовые технологии, с помощью которых наши участники клуба "Московского долголетия" могут развивать свой ум и когнитивные навыки", - говорит Станислав Кобелев, главный специалист клуба "Московского долголетия" "Арбат".

Курс из 10 занятий составляют индивидуально. Первые результаты впечатляют.

Самообразованием заняты не только бабушки и дедушки – не отстают их внуки. Типовые школьные помещения - теперь это комфортные и технологичные пространства, откуда не хочется уходить.

"Появилось много оборудования, которое нам помогает в нашей работе. Стало намного интереснее преподавать", - признается Роман Струнец, учитель математики школы №37.

Модернизация школьных зданий - новый проект столицы.

Собянин: Мы поставили задачу реконструировать все школы Москвы, которые этого требуют. Мы раньше строили по 40–50 школ. Сейчас помимо того, что будем строить по 60 образовательных зданий, будем еще по сотне школ реконструировать.

Не менее амбициозная программа - и в области здравоохранения. Московская поликлиника по оснащению, функционалу и внешнему виду не уступает частным клиникам. В каждом районе Москвы медицинскую помощь оказывают по единому стандарту.

"На уровне одного амбулаторно-поликлинического центра можно делать все необходимые исследования, не обращаясь к помощи других организаций", - подчеркнула Татьяна Иванова, заместитель главного врача поликлиники №115.

Идет работа и по обновлению стационаров. Флагманских центров вместо приемных отделений больниц уже шесть в разных районах Москвы. Самый первый был открыт в Склифе. Скорость оказания медицинской помощи выросла в полтора раза. Полное обследование пациенты получают в течение двух часов с момента поступления. В помощь врачам - сервисы искусственного интеллекта.

Качественная медицина и социальная поддержка москвичей дают фактические результаты - в столице выросла продолжительность жизни. И это, пожалуй, самый честный показатель того, что Москва - лучший город.