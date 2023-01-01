Прокуратура Москвы напоминает об ответственности за несанкционированный запуск БПЛА

Несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов в Москве повлечет за собой установленную законом ответственность. Об этом во вторник, 6 мая, напомнили в столичной прокуратуре.

Как указало ведомство в своем Telegram-канале, запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов кроме тех, которые необходимы для государственных нужд, распространяется в том числе на коптеры, дроны, авиамодели.

Гражданину-нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей, а юридическому лицу — приостановка деятельности до 90 суток. Не исключена и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

В свете приближающейся 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прокуратура Москвы также призвала жителей и гостей столицы воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих пиротехнических изделий.

Еще в 2023 году власти Москвы ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов в столице. Мэр города Сергей Собянин пояснил, что это решено для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которое способно затруднить работу правоохранительных органов

Министерство по чрезвычайным ситуациям России выпустило памятку для граждан на случай обнаружения беспилотника. Ведомство подчеркнуло, что необходимо сразу отойти как минимум на сотню метров и спрятаться в капитальном строении или за деревьями. При этом требуется уведомить об опасности находящихся рядом людей и сообщить о своей находке в экстренные службы.