11-летняя актриса Миллена Брандао умерла при загадочных обстоятельствах

Бразильянка Миллена Брандао прославилась после того, как снялась в сериале Netflix "Единомышленники". На какие-либо проблемы со здоровьем девочка никогда не жаловалась. Однако еще в конце апреля Миллена вдруг сообщила близким на сильную головную боль. Поначалу те не придали значения ее словам. Однако боль не проходила, более того, к ней добавились сонливость и потеря аппетита, иа затем Миллена в какой-то момент и вовсе потеряла сознание. Тогда ее госпитализировали.

В клинике у нее произошел инфаркт. С того дня Брандао переживала от двух до трех остановок сердца в день. Также у нее семь раз наблюдалась остановка дыхания. В итоге врачи констатировали смерть мозга, сообщает TMZ.

"Наша девочка, мы скучаем по тебе и прекрасно понимаем, что это чувство будет лишь усиливаться с каждым днем… Ты была светом в нашей жизни, и мы знаем, что ты будешь смотреть на нас со стороны и освещать нашу жизнь. Мы будем любить тебя вечно, и ты всегда будешь в нашем сердце", - в некрологе написали безутешные родители Миллены.

Интересно, что в больнице врачи так и не смогли поставить однозначный диагноз актрисе. По некоторым данным, у нее была обнаружена пятисантиметровая опухоль в голове. Пока же официальная причина смерти Миллены Брандао не названа.