День славянской письменности и культуры: история, значение и традиции

Каждый российский школьник знает: наличием азбуки славянские народы обязаны братьям Кириллу и Мефодию. Они считаются создателями славянского алфавита и литературного языка. Именно поэтому 24 мая, когда православная церковь вспоминает святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, в России отмечается День славянской письменности и культуры.

Кирилл и Мефодий (до монашества носили имена Константин и Михаил) родились в IX веке в греческом городе Солунь в семье византийского военного чиновника. Кирилл был младшим, седьмым, ребенком, а Мефодий был ощутимо старше. Различались и жизненные пути братьев: старший взял пример с отца и строил карьеру воеводы, а младший с юности демонстрировал тягу к знаниям и, в частности, к изучению языков. Когда Мефодий потерял семью, он примкнул к Кириллу в его ученых трудах.

Письменность славянам братья подарили по поручению князя Моравии (сейчас это территория Чехии) — тот попросил императора Византии прислать учителей, способных проповедовать христианство на родном для славян языке. Кирилл и Мефодий, выполняя императорский наказ, перевели Священное Писание на славянский язык и положили начало как славянскому богослужению, так и славянской литературе и культуре.

Историк-славист, эксперт по истории древнерусской и славянской книжности Анатолий Турилов пояснил, что в те времена у славян имелись различные устные диалекты, но не было единого литературного языка. Кирилл благодаря своим познаниям и таланту сумел создать алфавитную систему, которая учитывала многие особенности любого славянского языка и даже некоторых соседних.

При этом Турилов уточняет, что есть два славянских алфавита — кириллица и глаголица. Несмотря на то, что словом "кириллица" именуют современный славянский алфавит, не он был изобретен Кириллом. Предполагается, что авторству братьев — "учителей словенских" принадлежит именно глаголица. Она создавалась с использованием начертаний восточных алфавитов, причем в глаголице буквы являются одновременно и цифрами.

Уже на основе глаголицы была создана кириллица — алфавит, которым мы пользуемся по сей день (его создателем считают ученика Кирилла и Мефодия, епископа Климента Охридского). В кириллице начертание букв напоминает греческую азбуку, повсеместно использовавшуюся во времена братьев. При этом фактически все буквы и звуки из глаголицы перешли в кириллицу, которой сейчас пользуются не только в России, на Украине, в Беларуси, но также в Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Киргизии, Монголии, Таджикистане и еще целом ряде стран.

Появление собственной азбуки помогло распространению христианского учения среди славянских народов и стало мощным толчком культурного развития. Филолог и специалист по древнерусской литературе Владимир Кусков отмечает, что это приблизило Русь к Византии — в ту пору носителю высочайшей культуры. В формировании славянской литературы с тех пор активно участвовало не только устное народное творчество, но и книжная христианская культура. "Книжное учение" стало оформляться в определенную систему образования.

Азбука, подаренная нам равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием свыше 11 веков назад, зародила основу более сотни славянских языков, которые объединяют около 400 миллионов человек. Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что славянская письменность и алфавит стали основой культурного кода, который помог России стать великой страной.

Уважительное отношение к русскому языку как основе культуры и общества остается одной из доминант развития России. Глава государства Владимир Путин указывал на то, что при всем уникальном этнокультурном и религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность.

В напоминание об этом ежегодно 24 мая Россия широко отмечает День славянской письменности и культуры. В православных храмах, носящих имя просветителей Кирилла и Мефодия, проходят торжественные литургии и крестные ходы. Выдающимся современным авторам вручают Патриаршую премию имени Кирилла и Мефодия за вклад в развитие русской литературы. В рамках Кирилло-Мефодиевских чтений специалисты в области славянской культуры обсуждают проблемы современного языка.

Для россиян любого возраста и образования проводятся концерты фольклорных ансамблей, выставки старинных рукописей и древних книг, театрализованные постановки, книжные ярмарки. Школьникам и студентам адресованы уроки и лекции о славянской письменности, конкурсы чтецов и каллиграфии, литературные викторины и профильные олимпиады.

В Москве уже шесть лет работает Центр славянской письменности "Слово". Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, это знаковый объект — в этом уникальном пространстве можно узнать, как развивался русский язык и что его ждет в будущем.