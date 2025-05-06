Мерц провалил голосование на должность канцлера ФРГ

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц провалил первую попытку голосования в бундестаге Германии.

Голосование состоялось 6 мая в бундестаге. Лидер победившего на выборах в феврале блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 310 голосов, а для избрания необходимы 316. Против проголосовали 307, пишет РИА Новости.

69-летний Мерц – сторонник укрепления оборонного потенциала Германии и более жесткой линии в отношении России.

Как сообщает RT, в ФРГ возможны еще два этапа голосования. Если после их проведения канцлер так и не будет выбран, тогда его назначит президент ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по итогам голосования. Также он может распустить парламент и провести новые выборы.