Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла предложение Российского футбольного союза (РФС) провести в России товарищеский матч между национальными сборными двух стран.

Как сообщает band.com.br, 29 августа 2024 года российская сторона направила соответствующий запрос бразильским коллегам. Журналист Галвао Буэно в прямом эфире привел письменный ответ CBF — он положительный.

Федерация Бразилии подтверждает заинтересованность в товарищеском матче с российской футбольной сборной. При этом уточняется, что календарь бразильцев оставляет возможность сыграть в международные окна с 6 по 14 октября и с 10 по 18 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что ассоциация Центральной Азии (CAFA) обсуждала с Российским футбольным союзом возможное участие сборной России в турнире Кубок наций CAFA. Однако неизвестно, договорились ли стороны о чем-либо.

Президент России Владимир Путин, комментируя попытки недружественных государств изолировать нашу страну в том числе и в спорте, подчеркивал: необходимо очистить спорт от вульгарной политизации, двойных стандартов, извращенных правил и унизительной дискриминации по признаку гражданства или национальности атлетов.