Путин поблагодарил "Послов Победы" за сохранение памяти о войне

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников всероссийского слета "Послы Победы. Москва", подчеркнув их вклад в сбережение памяти о Великой Отечественной войне.

Слет открывается во вторник, 6 мая. Глава государства отметил, что ответственная гражданская и жизненная позиция участников этой организации заслуживает глубокого признания.

Владимир Путин также похвалил активистов за вклад в развитие традиций добровольчества в России и в реализацию инициатив по сбережению памяти о Великой Отечественной войне.

Велика роль "Послов Победы" также в деле поддержки ветеранов, участников специальной военной операции и их близких. Многое сделано для патриотического воспитания детей и молодежи, цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что крайне важно сохранять и передавать историческую правду. Он напомнил, что все народы Советского Союза внесли огромный вклад в Победу, "никто себя не жалел, все работали на общую Победу, но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад".

Глава российского кабмина Михаил Мишустин отмечал, что Россия гордится подвигом всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны — это настоящие герои. Победу ковали не только на фронте — тысячи человек приближали этот важнейший день своим трудом в тылу.