Российские туристы застряли в самолете Египет-Москва из-за атаки БПЛА

Летевшие из Египта российские туристы 10 часов не могут вернуться в Москву из-за атаки беспилотников.

Изначально самолет должен был вылететь из Хургады в 22:00, однако из-за введенного плана "Ковер" в столичном регионе, пилоты совершили посадку в Санкт-Петербурге в три часа ночи.

Путешественники просидели в закрытом самолете несколько часов без еды и воды, а представители авиакомпании Nesma Airlines не выходили на связь, пишет telegram-канал Mash.

За минувшую ночь над территорией России сбили 105 украинских беспилотников, 19 из них были сбиты над Московским регионом. Ограничения были введены во всех столичных аэропортах – "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском".