Ксения Бородина прокомментировала новость про третью беременность

В ночь на 5 мая в США состоялся ежегодный бал костюма Met Gala. Звездой вечера стала барбадосская певица Рианна. Артистка вышла на красную дорожку в наряде, не оставившем никаких сомнений: она в третий раз беременна. Напомним, что от рэпера A$AP Rocky Рианна воспитывает двух сыновей.

В Сети бурно отреагировали на появление певицы на престижном мероприятии, не остались в стороне и отечественные знаменитости. Так, ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина написала в своем официальном телеграм-канале: "Ну, и как все уже поняли, главная новость вечера – Рианна беременна в третий раз".

Далее популярная ведущая отметила вклад беременной артистки в мировой шоу-бизнес, и дело совсем не в музыке.

"Вообще Рианна создала целый тренд на стиль для беременных. До ее выходов было принято прикрывать живот и всячески скрывать под одеждой. А РиРи не просто не стесняется, даже намеренно делает акцент на нем", - рассуждает Ксения Бородина.

К слову, сама ведущая "Дома-2" периодически тоже оказывается в поле зрения светских журналистов из-за своих нарядов. По какой-то причине не все модные эксперты хвалят ее за стиль и вкус. По мнению специалистов, Ксения часто "промахивается" в выборе нарядов, "гонясь" за модой.