Жителя Крыма задержали за призывы уничтожить Крымский мост

Сотрудники российских правоохранительных органов и спецслужб задержали жителя Крыма, который публиковал в интернете призывы к уничтожению моста через Керченский пролив. Об этом во вторник, 6 мая, рассказали в Федеральной службе безопасности по региону.

Как уточнили в ведомстве, 52-летний безработный житель поселка городского типа Советский состоял в украинских чатах Telegram, где размещают антироссийские и русофобские посты, в том числе дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации.

Сам задержанный отметился публикациями с призывами ликвидировать Крымский мост. За публичные призывы к терроризму он арестован судом на два месяца на время следствия, Уголовный кодекс за такие деяния предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что глава киевского режима Владимир Зеленский явно не оставит попыток вернуть Крым с помощью силовых методов, включая давление на крымчан, атаки на Крымский мост и требования оружия от западных доноров.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что людям, ожидающим возвращения полуострова в состав Украины, необходимо понять: этого никогда не произойдет. Политик подчеркнул, что у него "позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам", а также предупредил, что "вредить здесь никому не дам".