Столичная мэрия предупредила об ограничениях 7-9 мая

Столичная мэрия предупредила москвичей и гостей города об ограничениях, которые будут действовать в столице во время праздничных мероприятий ко Дню Победы с 7 по 9 мая.

Информация для автомобилистов: из-за репетиции парада 7 мая с половины шестого утра нельзя будет проехать по улицам Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Балчуг, Большая Никитская, Болотная, Садовническая, Солянкая, Петровка, а также некоторым набережным. С 10 утра закроют движение по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженка, Новый Арбат, Земляному Валу, а также по участку Волгоградского проспекта. В местах перекрытий нельзя будет парковаться. А еще на выход закроют некоторые центральные станции метро. Также временные ограничения на проезд транспорта будут вводиться в связи с прибытием многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях.

В ближайшие дни с ограничениями будут работать и сервисы кикшеринга в Москве. Уже 6 мая передвигаться на арендованных самокатах нельзя по Садовому кольцу, Новому Арбату, Петровке, Тверской улице и в районе Балчуга. А еще на Волгоградском проспекте и некоторых набережных. Также в часы проведения мероприятий возможны отключения мобильного интернета. Голосовая связь будет работать в обычном режиме.