Европейцам нужно "молиться Богу" на хладнокровие и мудрость российских властей в свете угроз предводителя киевского режима Владимира Зеленского устроить провокации в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделал во вторник, 6 мая, российский сенатор Андрей Климов.

Политик высказался о намеках из Киева на готовность атаковать Москву, когда там будут отмечать 80-летие Великой Победы — в частности, публикацию в Сети изображения горящего Кремля с дронами и огромной фигурой Зеленского.

Климов отметил, что "медийная мотивация всего происходящего", которая движет и шоуменом Зеленским, и такими же спонсорами с Запада, "зачастую перевешивает все остальное: потери в деньгах, в технике, в людях".

"Разумным и мудрым руководством" России до сих пор не было предпринято особенно жестких шагов, хотя те же Соединенные Штаты, по словам сенатора, "уже много чего наделали бы во всей этой округе, новую Хиросиму бы устроили".

По этой причине Европе "Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители, а нервы у них крепкие", цитирует Климова Life.ru.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался про "уровень духовного развития и внутреннего состояния" Зеленского, говоря о висящей рядом с его кабинетом картине, изображающей полыхающий Кремль. Песков отметил, что "это не красит" владельца такого "шедевра".

При этом заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предупреждал, что не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики, тем более что "всегда найдется какой-нибудь сменщик".