В Музее воды рассказывают, как работал Мосводоканал в военные годы

Пожелтевшие страницы. Ровный красивый почерк. Это одна из реликвий Музея воды - журнал диспетчерской службы за 1941 год. 22 июня, и только два слова - "началась война". Водопроводное хозяйство Москвы было сразу реорганизовано в 3-й полк противовоздушной обороны. Сотрудников перевели на казарменное положение. Рядом со станциями были установлены зенитки. Мужчины почти все ушли на фронт. Обеспечивали столицу водой и следили за ее качеством женщины.

Идея выставки и родилась благодаря воспоминаниям одной из сотрудниц лаборатории.

"Когда начался авианалет, она берет чашки Петри, ложится под стол, закрывая собой, чтобы опыт ни на секунду не прекращался, чтобы понимать, какого качества вода будет подаваться в городскую сеть", - рассказывает Дмитрий Мухарамов, специалист Музея Воды АО "Мосводоканал".

Нельзя было допустить диверсий, отравлений, возникновения эпидемий.

"Боялись очень сильно, и поэтому воду начинают хлорировать аж за тридцать километров от Москвы", - продолжает Мухарамов.

Редкие фото военного времени - все жизненно важные объекты снимать тогда строго запрещалось. А хозяйство было немаленькое. Две водопроводные станции - Сталинская и Рублевская, подземный Мытищинский водопровод.

Когда начались авианалеты, приходилось создавать и альтернативные запасы. Восстановили все артезианские водозаборные колонки, которые не использовали в мирное время, строили насосные стации рядом с мостами. На фабриках и заводах рыли котлованы, заполняли их водой. Часто после бомбежек оперативно устраняли аварии. Одна из серьезнейших случилась в районе Белорусского вокзала.

"Там место достаточно низкое. Практически ведь приходилось работать, стоя по пояс в ледяной воде. Была угроза, что вода хлынет в метро, а ведь метро - это бомбоубежище, и там в тот момент находились люди. И все это было к утру закончено", - говорит Оксана Божнева, заведующая Музеем воды АО "Мосводоканал".

Сами перекрашивали в защитный цвет здания и сооружения, маскировали даже водохранилища - для этого рубили деревья и кустарники, связывали их проволокой, укладывали на воду.

Диспетчерский журнал за 1945 год. Там не только о долгожданной победе. Есть и еще одна удивительная запись.

"Очень важные записи - это парад Победы в июне. Видим, что пускался фонтан на Красной площади - бывшее Лобное место. Фонтан, который работал только один день, - на парад Победы", - объясняет Мухарамов.

Неслучайно и станции столичного водоканала, и их сотрудники после войны были награждены орденами и медалями. За бесперебойное снабжение города водой, за спасенные жизни.