Концентрация пыльцы березы в Московском регионе превысила норму в 1000 раз

В Московском регионе концентрация пыльцы березы превысила норму в тысячу раз.

Этот сезон, по данным сервисов мониторинга, протекает намного тяжелее предыдущих. Пик цветения березы приходится как раз на текущую неделю. Из-за высокой концентрации аллергена в воздухе симптомы поллиноза появились даже у тех, кто раньше им не страдал.

Пыльца прилипчива и легко оседает на одежде и волосах. Врачи советуют почаще умываться, а также носить медицинские маски и очки. По крайне мере еще несколько дней, пока не закончится "пыльцевая буря".