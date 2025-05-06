Кремль закроют для посещения на три дня

Московский Кремль закроют для посетителей 7-9 мая из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также возможны ограничения в Александровском саду, отметили в Федеральной службе охраны (ФСО).

10 мая церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Москве возможны перебои с интернетом в праздничные дни. Ограничения введены из-за мер безопасности ко Дню Победы. Россиянам рекомендовали пользоваться Wi-Fi и звонить по мобильной связи.