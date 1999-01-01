В Севастополе торжественно перезахоронили останки 158 защитников города

Это единственная карточка с изображением Александра Васильевича Клыкова. Остальные семейные ценности сгорели в оккупации.

"Последнее письмо дедушка написал в мае 1942 года. Написал, что закончил курсы минометчиков и отправляется в Севастополь. В 1943 году пришло извещение, что дедушка пропал без вести. Вот с этого времени вся семья наша большая начинает поиски нашего родного дедушки", - рассказывает внук Клыкова Сергей Польшинский.

В 1999 году даже пришел ответ из Белгородской области. Найден. Похоронен в селе Шахово. Но позже выяснилось - на тех рубежах сражался полный тезка. А их Клыков из хутора Погореловка погиб под Севастополем еще в первые дни героической обороны города – подтвердили волонтеры, которые обнаружили документы бойца.

"То, что было написано в красноармейской книжке, однозначно определяло, что это он. Место призыва, а он был единственный Клыков во всем хуторе, жена Евгения, приблизительный год рождения. Для нас это большая радость", - говорит внучка Надежда Кабанова.

По номеру медали "За отвагу" удалось установить еще одно имя - сержант Владимир Маркович Семенов из Красноярского края. Сейчас ищут его родственников. Из небытия вернулся Иван Николаевич Вацадзе. Поисковики нашли неповрежденный солдатский медальон, где были все данные бойца. Он работал на авиазаводе. Имел бронь. Но в 1941 ушел на фронт добровольцем. Останки героя отправили на родину - в Грузию.

"Бойцов, которых захоранивали сегодня, с именами нашли в районе Камышловского оврага. Все трое находились в глубокой траншее, больше двух метров. Просто счастье, что мы их там нашли. Позиции переходили из рук в руки, там можно найти в окопе несколько слоев и наших бойцов, и фашистских", - отметила Марина Гавриленко, председатель РОО СОПО "Долг".

Еще двоих защитников удалось опознать только частично. На одном из ремней обнаружили надпись Попов, на фляге – Гаврилов. Судьбу этих бойцов еще только предстоит выяснить. Впереди работа в архивах.

Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Поэтому ежегодно потомки заступают на свою "Вахту Памяти" - волонтеры продолжают искать погибших. В этом году обнаружены останки 158 воинов – это защитники и освободители Севастополя. Большинство – безымянные. Но не забытые. Останки бойцов в Севастополе традиционно перезахоранивают незадолго до Дня Победы. На мемориальном кладбище Дергачи - панихида, почетный караул, военный оркестр. Героям отдают последние почести - их бой окончен.