В Московской области в Совхозе имени Ленина члены КПРФ разбили аллеи в память о героях войны. "Сад Победы - сад жизни" - это всероссийский проект, цель которого высадить 27 миллионов деревьев. Столько людей потерял Советский Союз в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

"Мы пять лет назад в совхозе заложили парк Победы, сад Победы. Уникальный сад, где посадили 12 тысяч саженцев. Сегодня мы продолжаем эту традицию. К тем десяти гектарам парка Победы мы сегодня добавим еще один гектар", - отметил Геннадий Зюганов, председатель КПРФ.