Предложение российского лидера Владимира Путина по временному прекращению огня, приуроченному к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, остается актуальным. Об этом рассказал во вторник, 6 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, инициатива Москвы о объявлении перемирия с Киевом на три праздничных дня 8-10 мая по-прежнему не снимается с повестки.

При этом Песков предупредил, что если Вооруженные силы Украины согласятся на перемирие и попытаются ударить по позициям российских военных, сразу будет дан адекватный ответ.

Пресс-секретарь президента России констатировал, что киевский режим продолжает демонстрировать позицию, ориентированную на продолжение войны — в том числе стремится наносить удары по объектам мирной инфраструктуры на российской земле, сообщает ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство инициативой России о перемирии, заявив, что "почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путину на время парада".

При этом член Совета Федерации России Андрей Климов заявил, что в свете таких высказываний из Киева европейским политикам "Богу надо молиться, что у нас мудрые руководители, а нервы у них крепкие". На месте России те же Соединенные Штаты не стерпели бы угроз киевского режима и "уже много чего наделали бы во всей этой округе, новую Хиросиму бы устроили".