Ирина Аллегрова призналась, что ненавидит песню "Угонщица"

Ирину Аллегрову по праву называют императрицей отечественной эстрады. Артистка прославилась благодаря невероятным образам, неповторимым тембром голоса и таким песенным композициям как "Младший лейтенант", "Фотография 9/12", "Я тучи разведу руками", "Угонщица". Последнюю некоторые фанаты и вовсе считают визитной карточкой певицы.

В последнее время, впрочем, Ирина Аллегрова сменила репертуар и предпочитает исполнять патриотические песни. Вот и в Кремле на концерте ко Дню Победы императрица отечественной эстрады отметилась, облачившись в строгий черный наряд без излишеств. А когда юные участники мероприятия поприветствовали ее, исполнив хором хит артистки "Угонщица", та замахала руками.

"Ой, не надо, пожалуйста, это моя самая ненавистная песня!" - призналась Ирина Аллегрова.

Певица сообщила, что только "Угонщица" вызывает у нее такое раздражение, сообщает светский журналист Феликс Грозданов.

Ранее Владимир Путин наградил певицу Ирину Аллегрову орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Российская исполнительница получила награду за "вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".