Кремль оценил провал Мерца на голосовании за канцлера ФРГ

В Кремле скептически оценивают перспективы смены антироссийской риторики из Берлина в свете неудавшихся выборов канцлера Германии. Об этом рассказал во вторник, 6 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фридрих Мерц провалил первую попытку голосования в бундестаге Германии, набрав 310 голосов вместо необходимых для избрания 316. При этом 307 парламентариев высказались против его кандидатуры на пост федерального канцлера. Мерц стал первым в истории ФРГ кандидатом в канцлеры, которого не избрали в первом туре голосования.

Возможны еще два этапа голосования, а если и они завершатся неудачей, главу кабмина назначит президент Германии. Остается также опция роспуска парламента и внеочередных выборов.

Комментируя случившееся в бундестаге, Песков отрицательно ответил на вопрос о том, видит ли Кремль в этом сигнал к возможной смене антироссийской риторики в ФРГ: "Нет, не видим, не считаем" (цитата по РИА Новости).

Ранее Песков, говоря о перспективах избрания Мерца канцлером ФРГ, предлагал "смотреть на действия и на слова". При этом представитель Кремля подчеркивал, что некоторые высказывания германского политика "не сигнализировали о его желании и готовности идти по пути нормализации двусторонних отношений".

На Западе между тем посмеиваются над "медовым месяцем" Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона. Два крупнейших государства Евросоюза сближают позиции, однако неизвестно, надолго ли это и чем обернется столь стремительное потепление отношений между Парижем и Берлином.