Продюсер о сыне Надежды Кадышевой: "Он - избалованный ребенок"

Зимой появилась информация, что единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк дважды был женат, у него сыновья, однако ни с одним он не поддерживает отношения. Более того, первая жена лишила наследника артистки родительских прав, а вторая супруга в откровенном интервью рассказала, что мужчина изначально относился к ней как к бизнес-проекту, его интересовали только деньги. А когда Григорий понял, что семья Габриеллы не намерена за него платить, бросил ее с ребенком. Кроме того, сообщила женщина, финансовое положение семьи ее экс-супруга оставляет желать лучшего, несмотря на бешеную популярность коллектива.

А недавно объявились еще два человека, которые пожаловались, что якобы стали жертвами обмана Григория Костюка. Предпринимательница Дарья Де Батс и бывший водитель сына Надежды Кадышевой сообщили, что лишились нескольких миллионов рублей, поверив Григорию.

Сам Костюк хранит упорное молчание, никак не комментируя скандал вокруг своей персоны. А вот продюсер, промоутер Сергей Дворцов не остался в стороне от скандала. Он уверен, что тут ситуация не настолько однозначна, как ее пытаются преподнести.

"Один человек хотел развести другого, но сам попался на разводилу. Вот история Гриши - из этой серии. И непонятно, кто кого в итоге развел", - считает Дворцов.

Далее он стал рассуждать, почему Григорий стал таким и вообще оказался втянут в такую грязную историю. По мнению Дворцова, все идет из детства.

"Он - избалованный ребенок, на мой взгляд. По сути, мажор, который всегда имел лучшее, что могут дать родители единственному ребенку. Надо понимать, что когда родители - артисты и постоянно заняты концертами и гастролями, то ребенок растет один. И папа с мамой, чтобы хоть как-то компенсировать ему недостаток своего внимания, пытаются ему купить все лучшее сразу, одновременно. И он привыкает к тому, что у него должно быть все лучшее. И добивается этого любыми способами. Отсюда и эти грязные истории..."

При этом промоутер уверен, что на самой Надежде Кадышевой эта шумиха никак не отразится, передает "Мир новостей".