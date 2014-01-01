Резкий всплеск интереса к кефиру марки "Эковакино", который пьет российский лидер Владимир Путин, говорит о внимании к самому президенту. Об этом рассказал во вторник, 6 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

О предпочтениях главы государства стало известно из документального фильма журналиста Павла Зарубина, который приурочен к 25-летию первой инаугурации Владимира Путина. Политик поделился такими подробностями о себе и своей жизни, которые прежде оставались неизвестными широкой общественности. Например, выяснилось, что президент пьет кефир "Эковакино".

После этого исполнительный директор компании "Вакинское агро" Сергей Каряев рассказал РИА Новости, что предприятие готово к всплеску спроса и может увеличить выпуск продукции на волне интереса россиян к любимому кефиру Путина.

Однако Дмитрий Песков отметил, что "это же не кефир вызывает ажиотаж". Как пояснил пресс-секретарь Владимира Путина, "это проявление консолидации всего общества вокруг президента" и следствие его популярности, а также "то, как люди внимательно относятся к главе своего государства" (цитаты по ТАСС).

Владимир Путин не впервые становится популяризатором напитка — в декабре 2014 года на большой пресс-конференции президента прославился "Вятский квас", который производят в Кировской области. Этот напиток даже стали рассматривать как серьезного конкурента "Кока-коле".

В октябре 2024 года глава государства невольно прорекламировал кофе. В буфете индустриального парка "Руднево" Владимир Путин отведал этот напиток вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным, причем без особых изысков, из бумажных стаканчиков.