Собянин: В честь 80-летия Победы на юге Москвы появился сквер Воинской славы

В память о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне дали имя зеленой территории в районе Зябликово. Сквер находится вблизи пересечения улиц Шипиловской и Мусы Джалиля, уточнил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

К слову, накануне, 5 мая, в преддверии 9 мая, в Музее Победы на Поклонной горе при поддержке правительства Москвы открылась уникальная мультимедийная экспозиция "Путь к Победе". В церемонии открытия принял участие мэр Сергей Собянин и министр культуры Ольга Любимова. На площади почти 4,5 тысячи квадратных метров воссоздана жизнь фронтового поколения. С помощью новейших технологий в музейном пространстве "оживили" уникальный комплекс диорам.

А с 1 мая в столице стартовал фестиваль "Московская весна Победы" - флаги, Георгиевские ленты и тематические стенды украсят улицы, набережные, скверы и парки города. Празднично оформят и общественный транспорт. На фасадах зданий появятся видеопроекции, посвященные защитникам Отечества.

По всему городу на фестивальных площадках запланированы выступления творческих коллективов, тематические квесты, марафоны и кинопоказы.