Москвичам напомнили об ответственности за запуск любых летательных аппаратов

Столичная прокуратура предупредила об уголовной и административной ответственности за запуск любых летательных аппаратов. Запрет на это действует по решению оперативного штаба Москвы.

Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы: Несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели, влечет за собой установленную законом ответственность. Нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность в виде штрафов - для граждан до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц выполоть до административного приостановления деятельности до 90 суток.