Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой

Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой. Масуд Пезешкиан поблагодарил нашу страну за помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи, а также поздравил всех россиян с 80-летием Победы.

Кроме того, лидеры обсудили развитие сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как сообщили в пресс-службе Кремля, особое внимание уделили расширению торговли и инвестиций, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики. И обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.