Путину доложили о ситуации в сфере предпринимательской деятельности

Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой общественной организации "Деловая Россия". Алексей Репик доложил президенту о подготовке к двадцатому съезду движения и о ситуации в сфере предпринимательской деятельности.
Общество активно содействует реализации национальных целей развития страны и подготовило план конкретных предложений для структурных изменений в экономике.
Путин: Очень хороший, очень актуальный пункт - анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов. Мы три года время зря не теряли. И сейчас мы должны очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока ново-старых резидентов нашей экономики. Конкурентов.