Путину доложили о ситуации в сфере предпринимательской деятельности

Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой общественной организации "Деловая Россия". Алексей Репик доложил президенту о подготовке к двадцатому съезду движения и о ситуации в сфере предпринимательской деятельности.

Общество активно содействует реализации национальных целей развития страны и подготовило план конкретных предложений для структурных изменений в экономике.