Собянин пообщался с отправляющимися на срочную службу москвичами

Новое здание военного комиссариата Москвы будет готово уже в следующем месяце. Как идет строительство, проинспектировал Сергей Собянин.

Мэр также посетил расположенный рядом Единый пункт призыва. Его возвели в прошлом году. Благодаря цифровизации существенно повысилась эффективность работы призывных комиссией. Создана единая база данных. Мэр пообщался с москвичами, которые скоро отправятся на срочную службу. (СИНХРОН)

"С наступающим 9 мая, с праздником 80-летия Победы. Знаменательная дата для нашей страны. Я уверен, ваша служба будет под таким величественным, героическим знаком проходить, вы получите все навыки, достойные будущего защитника Отечества, и все у вас в жизни будет хорошо", - сказал глава города.