Захарова высмеяла план Великобритании победить Россию "танцем и байками"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила британским властям альтернативный план на случай противостояния с нашей страной.

Спикер внешнеполитического ведомства отреагировала в своем Telegram-канале на публикации о том, что официальный Лондон тайно готовится к прямому военному конфликту с Россией и составляет план действий на случай боев.

По сценарию, предложенному Захаровой, "оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров, и, конечно, ученых". При этом прежний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс "на танке будет прикрывать свой тыл".

Отведены заметные роли и другим руководителям британского кабмина: "Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок". Все это Мария Захарова сопроводила кадрами с изображением упомянутых политиков.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск поднял Великобританию на смех после сравнения ее военных кораблей с российским. Миллиардер поинтересовался, что же случилось с хваленым британским военно-морским флотом.

При этом в российском посольстве в Лондоне указывали, что британские власти "бездоказательными наветами" препятствуют урегулированию конфликта на Украине, преследуя собственные цели. В то же время сохраняется "последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией".