Соединенные Штаты будут иметь преимущество в управлении украинским инвестиционным фондом, формируемым в рамках соглашения с Украиной по природным ресурсам. Об этом рассказали во вторник, 6 мая, информированные источники.

По словам собеседников украинского СМИ "Зеркало недели", об этом говорится в дополнительных соглашениях к рамочному договору в рамках сделки о недрах, которые еще не публиковали.

Согласно этой договоренности, американские инвесторы будут первыми получать информацию по потенциальным проектам и лишь в случае их отказа остальные инвесторы смогут заполучить проект. То же самое касается закупок продукции.

В целом, по словам источников, первые десять лет вся полученная прибыль будет реинвестирована на Украине, однако "это будут очень небольшие суммы, ведь речь идет о новых или "спящих" лицензиях, где не проводилась ни разведка, ни добыча". После этого "деньги делятся и выводятся Штатами из Украины без налогообложения".

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого украинские власти обвиняют в госизмене и держат под арестом, заявил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский под прикрытием договора с США о недрах намеревается участвовать в выборах президента Украины. Однако это будет настоящей катастрофой для украинского народа, предупредил парламентарий.

Что касается реальной экономической ситуации на Украине, глава ДНР Денис Пушилин предупредил, что Запад будет работать с Зеленским лишь до тех пор, пока это выгодно западному бизнесу. При этом долги перед зарубежными спонсорами предстоит выплачивать еще нескольким поколениям украинцев.