Внук Пугачевой сообщил о своем диагнозе и попросил помощи

Несколько лет назад старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков вместе с супругой Аленой Красновой перебрался жить в США. Там он занимается записью и съемкой музыки и клипов, а также периодически выступает со своей группой. Впрочем, Никита старается находить новые способы зарабатывать. Однако в ведении бизнеса у него возникли проблемы. О них Пресняков рассказал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Ребят, кто-нибудь из вас точно шарит в SMM. Если найдутся такие ребята, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. Для меня это какой-то треш... С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы", - сообщил о своем диагнозе и попросил помощи Никита Пресняков.

СДВГ это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Обычно подобный диагноз ставят в детском возрасте, однако встречается он и у взрослых. Проявляется расстройство в виде неспособности человека справляться с какими-то простыми повседневными делами и задачами. К примеру, человеку с СДВГ бывает трудно управляться с домашним хозяйством, а на работе он может плохо составлять графики встреч и путаться во всем. Зачастую люди списывают подобное поведение на отсутствие самоконтроля и дисциплины, однако все может быть куда сложнее и требовать терапии.