Минобороны сообщило о возвращении из плена 205 российских военных

Минобороны России сообщило об очередном обмене пленными с украинской стороной. По данным военного ведомства, 6 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 205 военнопленных ВСУ.

Посреднические усилия по возвращению российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Военнослужащих скоро доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Министерства обороны.

Освобожденные россияне сейчас находятся на территории Беларуси. Военнослужащим предоставили возможность связаться с родными, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.